Президент Украины Владимир Зеленский отменил еще несколько указов о сотрудничестве некоторых областей Украины с Россией и Беларусью. Об этом сообщают на сайте Офиса президента.



Своим указом №653 Владимир Зеленский отменил указы 1994 и 1996 годов:

№112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями России (от 25 марта 1994 года);

№271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами Беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994 г.);

№287 о привлечении к экономическому сотрудничеству в Запорожской области (от 9 июня 1994 года);

№495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым с сопредельными территориями России.

Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября, в день его опубликования.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц по итогу переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что глава государства РФ не считает, что война против Украины была ошибкой.