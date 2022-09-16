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Владимир Зеленский отменил еще ряд указов о сотрудничестве с РФ и Беларусью

16 сентября 2022, 15:25

Владимир Зеленский отменил еще ряд указов о сотрудничестве с РФ и Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский отменил еще несколько указов о сотрудничестве некоторых областей Украины с Россией и Беларусью. Об этом сообщают на сайте Офиса президента.

Своим указом №653 Владимир Зеленский отменил указы 1994 и 1996 годов:

№112 о развитии экономического сотрудничества областей Украины со смежными приграничными областями России (от 25 марта 1994 года);

№271 об экономическом сотрудничестве областей Украины с приграничными регионами Беларуси и Молдовы (от 3 июня 1994 г.);

№287 о привлечении к экономическому сотрудничеству в Запорожской области (от 9 июня 1994 года);

№495 об экономическом сотрудничестве Автономной Республики Крым с сопредельными территориями России.

Указ Зеленского вступил в силу 16 сентября, в день его опубликования.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц по итогу переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что глава государства РФ не считает, что война против Украины была ошибкой.

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