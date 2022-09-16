Володимир Зеленський скасував ще низку указів про співпрацю з РФ та Білоруссю

Президент України Володимир Зеленський скасував ще кілька указів щодо співпраці деяких областей України з Росією та Білоруссю. Про це повідомляють на сайті Офісу президента.



Своїм указом №653 Володимир Зеленський скасував укази 1994 та 1996 років:

№112 про розвиток економічного співробітництва областей України із суміжними прикордонними областями Росії (від 25 березня 1994 року);

№271 про економічне співробітництво областей України з прикордонними регіонами Білорусі та Молдови (від 3 червня 1994 р.);

№287 про залучення до економічного співробітництва у Запорізькій області (від 9 червня 1994 року);

№495 про економічне співробітництво Автономної Республіки Крим із суміжними територіями Росії.

Указ Зеленського набув чинності 16 вересня у день його опублікування.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками переговорів з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що глава держави РФ не вважає, що війна проти України була помилкою.