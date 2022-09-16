Арахамия о переговорах с РФ: Сейчас затишье - идет активное контрнаступление ВСУ

Лидер фракции «Слуга народа», глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией Давид Арахамия считает, что сейчас в этом процессе затишье, поскольку Вооруженные силы Украины ведут активное контрнаступление. Об этом он рассказал в интервью Forbes.



«Сейчас затишье. Идет активное контрнаступление. Переговоры ведет ВСУ», – сказал он.

В середине мая стало известно, что процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен.



Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию NewsMaker заявил, что переговоры о мирном договоре с Россией могут возобновиться, когда агрессор потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность.