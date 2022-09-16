Арахамія про переговори з РФ: Зараз затишшя - йде активний контрнаступ ЗСУ

Лідер фракції «Слуга народу», голова української делегації на переговорах із Російською Федерацією Давид Арахамія вважає, що зараз у цьому процесі затишшя, оскільки Збройні сили України ведуть активний контрнаступ. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.



«Зараз затишшя. Йде активний контрнаступ. Переговори веде ЗСУ», – сказав він.

У середині травня стало відомо, що процес переговорів між Україною та РФ припинено.



Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню NewsMaker заявив, що переговори про мирний договір з Росією можуть поновитися, коли агресор зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність.