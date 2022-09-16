Харьковщина: В Офисе президента назвали точное количество освобожденных населенных пунктов

Украинские военные в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Харьковщина. Освобожден 421 населений пункт. В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейская громада уже получила более 100 тонн продуктов. Скоро туда направят генераторы, стройматериалы, медикаменты и другую помощь. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской громад уже получают пенсии», — сказал Тимошенко.



Также, по его словам, на деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Читайте также: Forbes назвал самые крупные деоккупированные города на Харьковщине

Смотрите также:



