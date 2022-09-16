Харківщина: В Офісі президента назвали точну кількість звільнених населених пунктів

Українські військові в межах контрнаступу звільнили понад 400 населених пунктів Харківської області. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Харківщина. Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, попри обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів. Незабаром туди направлять генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. Пенсіонери Чкаловської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії», — сказав Тимошенко.



Також, за його словами, на деокупованих територіях Харківської області продовжуються роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

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