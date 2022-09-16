В результате обстрела в Днепропетровской области погибли два человека

В результате российских обстрелов в Великой Костромке Днепропетровской области погибли двое мужчин, ещё один ранен. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«Россияне убили в Великой Костромке двух мужчин – 48 и 52 лет. Еще один мужчина ранен. Он находится в больнице. Его состояние медики оценивают, как средней тяжести», - говорится в сообщении.



По его словам, после обеда российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии. Попали по центру Великой Костромки, масштабы разрушений выясняются.



Ранее сообщалось, что украинские военные днем сбили три крылатые российские ракеты над Днепропетровской областью.