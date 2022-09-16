Внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині загинули двоє людей

Внаслідок російських обстрілів у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, ще один поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.



«Росіяни вбили у Великій Костромі двох чоловіків – 48 та 52 років. Ще одного чоловіка поранено. Він перебуває у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої важкості», - йдеться у повідомленні.



За його словами, по обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки, масштаби руйнувань з'ясовуються.



Раніше повідомлялося , що українські військові вдень збили три крилаті російські ракети над Дніпропетровською областю.