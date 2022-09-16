«ДНР» присвоила вышки украинских мобильных операторов в районе Донецка

Группировка «ДНР» сообщила о захвате вышек и оборудования украинских мобильных операторов «Киевстар», «Lifecell» и «Тримоб». О так называемой «национализации» имущества украинских компаний сообщают местные СМИ и паблики.



Из обнародованных «документов» следует, что вышки и оборудование, расположенные на временно оккупированной территории Донецкой области, «переданы в собственность "ДНР" без компенсации стоимости собственникам таких объектов».



Согласно «документам», захваченное имущество будет передано предприятию «Республиканский оператор связи».



Ранее группировка «ДНР» пользовалась некоторыми мощностями украинских мобильных операторов. На данный момент связь оператора Vodafone в Донецке отсутствует.

Сбои в работе мобильной связи не временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей были регулярными.



В июне 2020 года мобильная связь оператора Vodafone отсутствовала в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) из-за обесточивания станций.



В августе 2021 года сообщалось, что в работе Vodafone в неподконтрольном Донецке наблюдались проблемы. С подконтрольной Украине территории не получалось дозвониться абонентам в Донецк и наоборот.