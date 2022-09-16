«ДНР» привласнила вежі українських мобільних операторів в районі Донецька

16 вересня 2022, 17:55

«ДНР» привласнила вежі українських мобільних операторів в районі Донецька

Угруповання «ДНР» повідомило про захоплення вишок та обладнання українських мобільних операторів «Київстар», «Lifecell» та «Трімоб». Про так звану «націоналізацію» майна українських компаній повідомляють місцеві ЗМІ та паблики.

З оприлюднених «документів» сталов відомо, що вишки та обладнання, розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, «передані у власність ДНР без компенсації вартості власникам таких об'єктів».

Згідно з «документами», захоплене майно буде передано підприємству «Республіканський оператор зв'язку».

Раніше угруповання «ДНР» користувалося деякими потужностями українських мобільних операторів.

Збої у роботі мобільного зв'язку не тимчасово окупованої частини Донецької та Луганської областей були регулярними.

У червні 2020 року мобільний зв'язок оператора Vodafone був відсутній в окремих районах Луганської області (ОРЛО) через знеструмлення станцій.

У серпні 2021 року повідомлялося, що у роботі Vodafone у непідконтрольному Донецьку спостерігалися проблеми . З підконтрольної Україні території не виходило додзвонитися до Донецька і навпаки.

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