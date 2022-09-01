В Энергодаре пропадали свет и мобильная связь

Оккупированный российскими силами Энергодар был полностью обесточен, но в некоторых районах свет уже вернули. Об этом заявил назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.



Рогов написал, что из-за обстрелов отключено электричество и мобильная связь.



Позже он добавил, что работники коммунальных служб Энергодара оперативно восстанавливают подачу электроэнергии.



«В части города уже возобновлена подача энергии и восстановлена мобильная связь. Работы по ликвидации результатов обстрелов продолжаются», — уверяет Рогов.

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Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что сегодня с 05:00 российские войска не прекращают минометные обстрелы временно оккупированного города.



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