Кабмин: Пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получать выплаты наличными

Кабинет министров Украины одобрил возможность для пенсионеров на деоккупированных территориях, которым пенсия начисляется на карты, получать выплаты наличными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить деньги на руки. Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении Пенсионного фонда Украины. Деньги будут доставлять Укрпошта. Соответствующие законодательные изменения сегодня приняло правительство на своем заседании», — сказано в сообщении.



Из сообщения также известно, что в данный момент на деоккупированных территориях ведется восстановление всех систем жизнеобеспечения. Однако сейчас не везде есть электроснабжение и связь, поэтому не везде работают отделения банков и банкоматы.

Напомним, что все пенсии, которые положены украинцам, независимо от ситуации на конкретно взятой территории, начисляются и финансируются в полном объеме, отметили в правительстве. С 1 июля жителям Донетчины, как и всей Украины, повысили размер пенсии.