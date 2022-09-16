Кабмін: Пенсіонери на деокупованих територіях зможуть отримувати виплати готівкою

Кабінет міністрів України схвалив можливість для пенсіонерів на деокупованих територіях, яким пенсія нараховується на картки, отримувати виплати готівкою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України. Гроші доставлятиме Укрпошта. Відповідні законодавчі зміни сьогодні ухвалив Уряд на своєму засіданні», - йдеться у повідомленні.



З повідомлення також відомо, що зараз на деокупованих територіях ведеться відновлення всіх систем життєзабезпечення. Однак зараз не скрізь є електропостачання та зв'язок, тому не скрізь працюють відділення банків та банкомати.

Нагадаємо, що всі пенсії, які належать українцям незалежно від ситуації на конкретно взятій території, нараховуються та фінансуються в повному обсязі, зазначили в уряді. З 1 липня на Донеччині, як і всій України, підвищили розмір пенсії.