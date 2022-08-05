В Минсоцполитики объяснили, в каких случаях могут приостановить начисление пенсии

Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт. Однако пенсионер впоследствии сможет получить свои деньги. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщила министерка социальной политики Оксаны Жолнович.



«Если мы увидим, что шесть месяцев мы начисляем, а движения средств по банку нет, мы приостанавливаем начисления. Именно приостанавливаем, потому что мы не знаем, или тот человек не может снять эти деньги, или действительно с ним уже что-то произошло. А так стараемся начислять, потому что все же презюмируем, что люди живы», - добавила она.



Также министерка подчеркнула, что если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.



По ее словам, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров.



«С 2014 года там находилось 1 млн 277 тысяч пенсионеров, из них 1 млн 160 тысяч выезжали на подконтрольную территорию и подтвердили свой статус, а 117 тысяч лиц не обращались, и мы не знаем, что с ними. С учетом новых оккупированных территорий таких пенсионеров около 3 млн», - сказала Жолнович.