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Видео-дневник из блокадного Мариуполя. История Виолетты и Анастасии ►

16 сентября 2022, 22:48

Видео-дневник из блокадного Мариуполя. История Виолетты и Анастасии ►

Это история двух девушек, которые провели две недели в Мариуполе в блокаде и смогли выбраться 17 марта. Одна из них — Виолетта вела видео-дневник о жизни в блокадном городе.

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