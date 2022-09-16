Відео-щоденник з блокадного Маріуполя. Історія Віолетти та Анастасії ►

16 вересня 2022, 22:48

Відео-щоденник з блокадного Маріуполя. Історія Віолетти та Анастасії ►

Це історія двох дівчат, які провели два тижні у Маріуполі у блокаді та змогли вибратися 17 березня. Одна з них Віолетта вела відео-щоденник про життя в блокадному місті.

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