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Войска РФ безуспешно атаковали у Бахмута и Авдеевки — Генштаб

17 сентября 2022, 11:31

Войска РФ безуспешно атаковали у Бахмута и Авдеевки — Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«За минувшие сутки враг нанес четыре ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии», — проинформировали в Генштабе.

Там добавили, что из-за обстрелов пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов, в том числе Харькова, Дружковки, Северска, Нью-Йорка и других.

Под обстрелы противника из танков и артиллерии разных типов попали районы следующих населенных пунктов:

  • на Харьковском направлении, в частности, с территории РФ, — Кудиевка, Гоптовка, Стрелка, Ольховатка, Анискино, Сенек, Каменка, Пристин и Двуречная;
  • на Славянском направлении — Гороховатка и Бахтин;
  • на Краматорском направлении — Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;
  • на Бахмутском направлении — Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Отрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье. На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 26 населенных пунктов.

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