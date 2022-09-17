Войска РФ безуспешно атаковали у Бахмута и Авдеевки — Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
«За минувшие сутки враг нанес четыре ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии», — проинформировали в Генштабе.
Там добавили, что из-за обстрелов пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов, в том числе Харькова, Дружковки, Северска, Нью-Йорка и других.
Под обстрелы противника из танков и артиллерии разных типов попали районы следующих населенных пунктов:
От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье. На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 26 населенных пунктов.
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