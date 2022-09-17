Войска РФ безуспешно атаковали у Бахмута и Авдеевки — Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«За минувшие сутки враг нанес четыре ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии», — проинформировали в Генштабе.



Там добавили, что из-за обстрелов пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов, в том числе Харькова, Дружковки, Северска, Нью-Йорка и других.



Под обстрелы противника из танков и артиллерии разных типов попали районы следующих населенных пунктов:

на Харьковском направлении, в частности, с территории РФ, — Кудиевка, Гоптовка, Стрелка, Ольховатка, Анискино, Сенек, Каменка, Пристин и Двуречная;

на Славянском направлении — Гороховатка и Бахтин;

на Краматорском направлении — Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;

на Бахмутском направлении — Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Отрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье. На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 26 населенных пунктов.



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