Війська РФ без успіху атакували у Бахмута та Авдіївки — Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
«За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії», — поінформували в Генштабі.
Там додали, що через обстріли постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів, зокрема Харкова, Дружківки, Сіверська, Нью-Йорка та інших.
Під обстріл противника з танків та артилерії різних типів потрапили райони наступних населених пунктів:
Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопілля. На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли понад 26 населених пунктів.
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