Війська РФ без успіху атакували у Бахмута та Авдіївки — Генштаб

17 вересня 2022, 11:31

Війська РФ без успіху атакували у Бахмута та Авдіївки — Генштаб

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії», — поінформували в Генштабі.

Там додали, що через обстріли постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів, зокрема Харкова, Дружківки, Сіверська, Нью-Йорка та інших.

Під обстріл противника з танків та артилерії різних типів потрапили райони наступних населених пунктів:

  • на Харківському напрямку, зокрема, з території РФ — Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна;
  • на Слов'янському напрямку — Гороховатка та Бахтін;
  • на Краматорському напрямку — Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільна, Сіверськ, Верхньокам'янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка;
  • на Бахмутському напрямку — Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

Від вогню артилерії противника постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопілля. На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли понад 26 населених пунктів.

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