Ракетный удар по Чугуеву: От полученных ран скончалась 11-летняя девочка

Российская армия нанесла ракетные удары по Чугуеву. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, в результате ударов повреждены частный сектор, критическая инфраструктура, предприятие, автозаправочная станция.



«На местах работают все профильные службы», — сообщил Синегубов.



По его информации, во время обстрела ранена женщина. Ее состояние средней тяжести. Также пострадала 11-летняя девочка. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, однако позже от полученных травм она скончалась.

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