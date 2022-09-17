Ракетний удар по Чугуєву: Від отриманих ран померла 11-річна дівчинка

17 вересня 2022, 15:18

Ракетний удар по Чугуєву: Від отриманих ран померла 11-річна дівчинка

Російська армія завдала ракетних ударів по Чугуєву. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ударів пошкоджено приватний сектор, критична інфраструктура, підприємство, автозаправна станція.

«На місцях працюють усі профільні служби», — повідомив Синєгубов.

За його інформацією, під час обстрілу поранено жінку. Її стан середньої тяжкості. Також постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичного закладу, проте пізніше від отриманих травм вона померла.

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