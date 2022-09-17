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В Генштабе ВСУ рассказали о новых ударах по оккупантам

17 сентября 2022, 18:59

В Генштабе ВСУ рассказали о новых ударах по оккупантам

За сутки украинские военные нанесли ряд ударов по скоплениям сил и техники оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери противника уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один российский БПЛА. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО «Алкосервис», где размещался личный состав и военная техника противника.

«Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери», — сообщили в Генштабе.

«В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов», — отметили в Генштабе.

В то же время, оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают «национализировать», то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

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