У Генштабі ЗСУ розповіли про нові удари по окупантах

За добу українські військові завдали ряд ударів по скупченнях сил та техніки окупантів. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



«Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили та техніки супротивника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати супротивника уточнюються. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один російський БПЛА. Ракетні війська та артилерія завдали вогневої поразки по пункту управління противника та складу боєприпасів», — сказано в повідомленні.



Також зазначається, що підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удару було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника.



«Підрозділи Росгвардії та ФСБ п'ять днів розбирали завали і діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати», — повідомили в Генштабі.



«У зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямі окупанти готують собі шляхи відступу. Так, у районі Каховської ГЕС, для будівництва надалі переправи, вони затопили 9 вагонів», — зазначили у Генштабі.



Водночас окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводять щотижневі перевірки та погрожують «націоналізувати», тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.