В освобожденной Казачьей Лопани нашли место, где оккупанты пытали людей

В деоккупированном недавно поселке Казачья Лопань на Харьковщине украинские правоохранители обнаружили помещение, где россияне пытали людей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



Российские военные пытали людей в подвальном помещении так называемой «народной милиции».



«Правоохранителями установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили застенки, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданских. В ходе осмотра изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции и аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что уже установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в Казачьей Лопани, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности.