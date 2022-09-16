Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Массовые захоронения в Изюме: Братская могила украинских военных и более 460 новых могил

16 сентября 2022, 11:23

Массовые захоронения в Изюме: Братская могила украинских военных и более 460 новых могил

На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на уполномоченного по вопросам без вести пропавших Олега Котенко.

Cаперы уже закончили проверку территории вокруг могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.

Украинцы узнали об этом массовом захоронении из видео, которое им передали российские военные, рассказал журналистам военный сапер с позывным «Кувалда».

Всего же за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил. Большинство из них имеют номера на самодельных деревянных крестах. Кроме того, на кладбище найдено еще по крайней мере одно захоронение неопознанного украинского военного.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что необходимые процессуальные действия там уже начались.

В Минобороны сообщили, что в Харьковской области с 6 по 14 сентября в рамках контрнаступления Силы обороны Украины освободили около 8500 квадратных километров, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек. В настоящее время под временным контролем россиян остается еще около 6% территории области. До контрнаступления было оккупировано 32% Харьковской области.

Российское минобороны в своей сводке от 11 сентября признало, что оккупационные войска скрылись с территории почти всей Харьковской области. Подконтрольным оккупантам, согласно их карте, остается только левый берег реки Оскол — там расположена часть города Купянск, а также поселок Боровая.

Еще по теме

Места
Изюм
Прочее
братские могилы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:14
В районе аэродрома оккупированного армией РФ Мелитополя взрыв — Федоров
14:18
«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин
14:02
В Бердянске сообщили об убийстве представителей оккупационной власти города
12:16
В мариупольских школах занятия для детей проводят в коридорах — Мариупольский горсовет
12:00
В Луганске прогремел мощный взрыв в здании «генеральной прокуратуры». Погиб «генпрокурор»
11:32
В Херсоне разрушено здание оккупационной администрации
11:11
Взрывы в центре Херсона: Есть погибшие и раненые
09:09
«ДНР»: От обстрелов за сутки погибли три человека, 12 — ранены
08:41
В районе оккупированного Перевальска нанесен удар по российским военным — Гайдай
00:17
Киев может разместить ракеты около Крыма ►
23:21
Обстрел Бахмута и Торецка — главное за день ►
22:08
«ДНР» снова хочет контролировать цены на продукты в Донецке
19:16
Памятник Ленину в Макеевке облили желтой и голубой красками
18:54
В оккупированном Донецке обстреляны 6 районов
16:11
«ДНР»: Светлодарск попал под обстрел, один человек погиб, еще трое ранены
все новости
16:27
Приняты решения по деоккупации: Президент собирал Ставку
16:23
Война РФ против Украины с 24 февраля унесла жизни 39 журналистов — правительство
16:14
В районе аэродрома оккупированного армией РФ Мелитополя взрыв — Федоров
16:02
Арахамия о переговорах с РФ: Сейчас затишье - идет активное контрнаступление ВСУ
15:50
В Черном море нашли плот с затонувшего крейсера «Москва»
15:32
В Офисе президента отреагировали на подрыв «генпрокурора ЛНР»
15:25
Владимир Зеленский отменил еще ряд указов о сотрудничестве с РФ и Беларусью
15:18
ВСУ сбили три крылатые ракеты над Днепропетровщиной
14:58
В семь населенных пунктов Донецкой области вернули свет
14:39
Управление ООН по правам человека отправит группу экспертов в Изюм на место захоронений
14:22
Оккупанты Херсонской области бегут на левый берег Днепра — ГУР МОУ
14:18
«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин
14:02
В Бердянске сообщили об убийстве представителей оккупационной власти города
13:35
ГБР расследует более 900 дел против предателей и коллаборантов
13:21
Российская армия атаковала Кривой Рог ракетами — Вилкул
все новости
ВИДЕО
В Черном море нашли плот с затонувшего крейсера «Москва»
16 сентября, 15:50
В Луганске прогремел мощный взрыв в здании «генеральной прокуратуры». Погиб «генпрокурор»
16 сентября, 12:00
В Херсоне разрушено здание оккупационной администрации
16 сентября, 11:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты