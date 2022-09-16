Массовые захоронения в Изюме: Братская могила украинских военных и более 460 новых могил

На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на уполномоченного по вопросам без вести пропавших Олега Котенко.



Cаперы уже закончили проверку территории вокруг могилы. На 16 сентября запланирована процедура эксгумации тел погибших.



Украинцы узнали об этом массовом захоронении из видео, которое им передали российские военные, рассказал журналистам военный сапер с позывным «Кувалда».



Всего же за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил. Большинство из них имеют номера на самодельных деревянных крестах. Кроме того, на кладбище найдено еще по крайней мере одно захоронение неопознанного украинского военного.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что необходимые процессуальные действия там уже начались.



В Минобороны сообщили, что в Харьковской области с 6 по 14 сентября в рамках контрнаступления Силы обороны Украины освободили около 8500 квадратных километров, 388 населенных пунктов и 150 тысяч человек. В настоящее время под временным контролем россиян остается еще около 6% территории области. До контрнаступления было оккупировано 32% Харьковской области.



Российское минобороны в своей сводке от 11 сентября признало, что оккупационные войска скрылись с территории почти всей Харьковской области. Подконтрольным оккупантам, согласно их карте, остается только левый берег реки Оскол — там расположена часть города Купянск, а также поселок Боровая.