В Изюме найдены массовые захоронения людей, сообщил Зеленский

В освобожденном Изюме Харьковской области найдены массовые захоронения людей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



По его словам, необходимые процессуальные действия там уже начались. «Больше информации — четкой, проверенной — должно быть завтра», — добавил Зеленский.



Он сообщил, что завтра в Изюме будут украинские и международные журналисты.



«Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела русская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого», — подчеркнул президент.