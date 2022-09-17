У звільненій Козачій Лопані знайшли місце, де окупанти катували людей

У нещодавно окупованому селищі Козача Лопань на Харківщині українські правоохоронці виявили приміщення, де росіяни катували людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



Російські військові катували людей у підвальному приміщенні так званої «народної міліції».



«Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували застінки, де піддавали нелюдським тортурам цивільних. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом», - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що вже встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора в Козачій Лопані, вживають заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.