У звільненій Козачій Лопані знайшли місце, де окупанти катували людей

17 вересня 2022, 20:59

У звільненій Козачій Лопані знайшли місце, де окупанти катували людей

У нещодавно окупованому селищі Козача Лопань на Харківщині українські правоохоронці виявили приміщення, де росіяни катували людей. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російські військові катували людей у підвальному приміщенні так званої «народної міліції».

«Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували застінки, де піддавали нелюдським тортурам цивільних. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вже встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора в Козачій Лопані, вживають заходів щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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