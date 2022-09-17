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Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске

17 сентября 2022, 22:56

Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске

На войну против Украины россияне начали вербовать заключенных уже не только в России, но и в оккупированных Донецке и Луганске. Как это происходит — рассказывают журналисты «Новостей Донбасса».

В так называемых «ДНР» и «ЛНР» началась очередная волна принудительной мобилизации. Жители оккупированных территорий публикуют в соцсетях видео и сообщают, что мужчин могут забрать просто с улицы, остановить на дорогах, забрать с шахт.

Очевидно, на фоне явных неудач на фронте и больших потерь личного состава Кремлю срочно необходимо пополнять ряды вооруженных формирований. Причем, максимально нарушая базовые человеческие права, ведь принудительная мобилизация — это военное преступление. И местные жители за свои права уже начинают бороться, организовывая бунты и волнения.

Один из последних протестов произошел в Луганске. Мобилизованные группировкой «ЛНР» вернулись из Харьковской области, как сообщается — еле живыми. Но домой мужчин не отпустили, а их возмущенные семьи устроили массовый пикет. Причем, чтобы их успокоить пришлось вызывать спецслужбы. Чем закончилась эта история, на данный момент, неизвестно.

Кроме того, советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко ранее сообщал, что оккупационные власти получили указание возобновить воинский учет. По его информации, в 20 числах сентября в Мариуполе может начаться первая волна мобилизации.

Чтобы не попасть на фронт, мужчины на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вынуждены скрываться. И теперь появляются сообщения о том, что вербовать на войну начинают уже в тюрьмах Донецка и Луганска.

Эту информацию подтвердил глава Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

«В "ДНР", по крайней мере, есть такая информация. Действительно, в последние месяцы ЧВК, я так понимаю, "ЧВК Вагнера" прошлись по всем колониям, мобилизовали в обмен на реабилитацию последующую 1800 заключенных для того, чтобы они воевали», — рассказал Гармаш.

По его словам, списки мобилизованных заключенных уже готовы, но пока неизвестно, отправились ли они на фронт. А в дальнейшем добровольную мобилизацию собираются заменить принудительной.

«Так называемый "минюст ДНР", рассматривает сейчас вопрос о насильной мобилизации в местах содержания под стражей, то есть уже недобровольно будут отправлять на фронт в обмен на реабилитацию. Просто всех зеков будут отправлять воевать, кроме политических и тех, кого называют сторонниками, то есть наших военнопленных, силовиков и так далее», — говорит Гармаш.

В тоже время в России пока что заключенным предлагают добровольно отправиться на фронт в обмен на реабилитацию. Недавно в сети появились видео, на котором предположительно Евгений Пригожин — близкий соратник Путина и спонсор «ЧВК Вагнера» — выступает с пафосной речью перед заключенными.

Также в сети появилось видео из Тамбовской области с 8 фургонами для перевозки заключенных. Сообщается, что 400 заключенных из местной колонии везут в учебную часть одного из южных регионов. А ранее в Белгороде зафиксировали 12 автобусов Федеральной службы исполнения наказаний с мигалками. Предположительно, так заключенных везут на войну. Всего, по информации правозащитной организации «Русь сидящая», в тюрьмах Пригожину удалось завербовать на войну в Украине 10 тысяч человек.

Очевидно, российские власти боятся гнева собственного народа, и пока не готовы объявлять всеобщую мобилизацию. Несмотря на все более громкие голоса так называемых «Z-патриотов», которые недовольны успехами украинской армии на фронте и все чаще обвиняют Путина и его соратников в бездействии. В тоже время, потери личного состава армии РФ нужно как-то восполнять, и пока что принято решение делать это за счет наиболее бесправных и уязвимых людей — заключенных тюрем и жителей подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий.

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