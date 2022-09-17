Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську

17 вересня 2022, 22:56

Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську

На війну проти України росіяни почали вербувати ув'язнених уже не лише в Росії, а й в окупованих Донецьку та Луганську. Як це відбувається – розповідають журналісти «Новин Донбасу».

У так званих «ДНР» та «ЛНР» почалася чергова хвиля примусової мобілізації. Жителі окупованих територій публікують у соцмережах відео та повідомляють, що чоловіків можуть забрати просто з вулиці, зупинити на дорогах, забрати із шахт.

Очевидно, на тлі явних невдач на фронті та великих втрат особового складу Кремлю терміново необхідно поповнювати ряди збройних формувань. Причому максимально порушуючи базові людські права, адже примусова мобілізація — це воєнний злочин. І місцеві жителі за свої права вже починають боротися, організовуючи бунти.

Один із останніх протестів відбувся у Луганську. Мобілізовані угрупуванням «ЛНР» повернулися з Харківської області, як повідомляється, ледве живими. Але додому чоловіків не відпустили, а їхні обурені сім'ї влаштували масовий пікет. Причому щоб їх заспокоїти, довелося викликати спецслужби. Чим закінчилася ця історія, на даний момент невідомо.

Крім того, радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко раніше повідомляв, що окупаційна влада отримала вказівку відновити військовий облік. За його інформацією, у 20-х числах вересня у Маріуполі може розпочатися перша хвиля мобілізації.

Щоб не потрапити на фронт, чоловіки на окупованих територіях Донецької та Луганської областей змушені ховатися. І тепер з'являються повідомлення про те, що вербувати на війну починають уже у в'язницях Донецька та Луганська.

Цю інформацію підтвердив голова Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.

«У ДНР принаймні є така інформація. Справді, останні місяці ЧВК, я так розумію, "ЧВК Вагнера" пройшлися всіма колоніями, мобілізували в обмін на реабілітацію наступну 1800 ув'язнених для того, щоб вони воювали», — розповів Гармаш.

За його словами, списки мобілізованих ув'язнених вже готові, але поки що невідомо, чи вирушили вони на фронт. А надалі добровільну мобілізацію збираються замінити на примусову.

«Так званий "мінюст ДНР", розглядає зараз питання про насильницьку мобілізацію у місцях утримання під вартою, тобто вже недобровільно відправлятимуть на фронт в обмін на реабілітацію. Просто всіх зеків відправлятимуть воювати, окрім політичних та тих, кого називають прихильниками, тобто наших військовополонених, силовиків тощо», — каже Гармаш.

Водночас у Росії поки що ув'язненим пропонують добровільно вирушити на фронт в обмін на реабілітацію. Нещодавно в мережі з'явилися відео, на якому, ймовірно, Євген Пригожин — близький соратник Путіна та спонсор «ЧВК Вагнера» — виступає з пафосною промовою перед ув'язненими.

Також у мережі з'явилося відео з Тамбовської області із 8 фургонами для перевезення ув'язнених. Повідомляється, що 400 ув'язнених із місцевої колонії везуть до навчальної частини одного з південних регіонів. А раніше у Бєлгороді зафіксували 12 автобусів Федеральної служби виконання покарань із мигалками. Імовірно, так ув'язнених везуть на війну. Загалом, за інформацією правозахисної організації «Русь сидящая», у в'язницях Пригожину вдалося завербувати на війну в Україні 10 тисяч людей.

Очевидно, російська влада бояться гніву власного народу, і поки що не готова оголошувати загальну мобілізацію. Незважаючи на все гучніші голоси так званих «Z-патріотів», які незадоволені успіхами української армії на фронті і дедалі частіше звинувачують Путіна та його соратників у бездіяльності. Водночас, втрати особового складу армії РФ потрібно якось поповнювати, і поки що прийнято рішення робити це за рахунок найбільш безправних та вразливих людей — ув'язнених в'язниць та мешканців підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій.

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