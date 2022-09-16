«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram

На оккупированной части Донецкой области продолжается принудительная мобилизация. Ее масштабы растут.



Как сообщают местные жители в соцсетях, сегодня мужчин задерживали в Шахтерске.

На въезде в Макеевку со стороны Харцызска патрули перекрыли дорогу. Воевать за «ДНР» забирают водителей автомобилей.

«Ловят» мужчин и в Донецке. В частности, патрули, задерживающие дончан, замечены во дворах на проспекте Ильича, в районе клуба «Лица».

Перекрыта и трасса из Чистяково (до декоммунизации — Торез) — поворот на Амвросиевку.

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