«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин

На оккупированной части Донецкой области продолжается принудительная мобилизация. Ее масштабы растут.
Как сообщают местные жители в соцсетях, сегодня мужчин задерживали в Шахтерске.
На въезде в Макеевку со стороны Харцызска патрули перекрыли дорогу. Воевать за «ДНР» забирают водителей автомобилей.
«Ловят» мужчин и в Донецке. В частности, патрули, задерживающие дончан, замечены во дворах на проспекте Ильича, в районе клуба «Лица».
Перекрыта и трасса из Чистяково (до декоммунизации — Торез) — поворот на Амвросиевку.
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