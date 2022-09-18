ВСУ ликвидировали за сутки 230 оккупантов — Генштаб

Украинские военные ликвидировали еще 230 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.



Потери России составили 54 480 военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину.



Другие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:

танков — 2210 (+8);

боевых бронированных машин — 4718 (+17);

артиллерийских систем — 1309 (+3);

РСЗО — 312;

средств ПВО — 168;

самолетов — 251;

вертолетов — 217 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 918 (+7);

крылатых ракет — 238 (+2);

кораблей / катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3578 (+7);

специальной техники — 122 (+1).