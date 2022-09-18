ВСУ ликвидировали за сутки 230 оккупантов — Генштаб

Украинские военные ликвидировали еще 230 российских оккупантов за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Потери России составили 54 480 военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Другие боевые потери России на 18 сентября ориентировочно составили:
- танков — 2210 (+8);
- боевых бронированных машин — 4718 (+17);
- артиллерийских систем — 1309 (+3);
- РСЗО — 312;
- средств ПВО — 168;
- самолетов — 251;
- вертолетов — 217 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 918 (+7);
- крылатых ракет — 238 (+2);
- кораблей / катеров — 15;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3578 (+7);
- специальной техники — 122 (+1).