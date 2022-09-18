ЗСУ ліквідували за добу 230 окупантів - Генштаб

Українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.



Втрати Росії становили 54 480 військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення в Україну.



Інші бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали:

танків - 2210 (+8);

бойових броньованих машин - 4718 (+17);

артилерійських систем - 1309 (+3);

РСЗВ - 312;

коштів ППО – 168;

літаків - 251;

вертольотів - 217 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 918 (+7);

крилатих ракет - 238 (+2);

кораблів/катерів - 15;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7);

спеціальної техніки - 122 (+1).