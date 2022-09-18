ЗСУ ліквідували за добу 230 окупантів - Генштаб

Українські військові ліквідували ще 230 російських окупантів за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Втрати Росії становили 54 480 військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Інші бойові втрати Росії на 18 вересня орієнтовно склали:
- танків - 2210 (+8);
- бойових броньованих машин - 4718 (+17);
- артилерійських систем - 1309 (+3);
- РСЗВ - 312;
- коштів ППО – 168;
- літаків - 251;
- вертольотів - 217 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 918 (+7);
- крилатих ракет - 238 (+2);
- кораблів/катерів - 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7);
- спеціальної техніки - 122 (+1).