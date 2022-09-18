Российские войска понесли потери на Авдеевском направлении — сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты понесли значительные потери при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.



Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.



Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.



Российские войска продолжают обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.



За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.



Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двуречная, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Противник ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.



Противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

— на Северском направлении — в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;

— на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, — в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;

-— на Краматорском направлении — Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное и Веселое;

— на Бахмутском направлении — Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;

— на Авдеевском направлении — Каменка, Авдеевка, Водяное, Опросное и Красногоровка;

— на Запорожском направлении — Каменское, Степное, Орехов, Гуляпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.



На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневое влияние испытали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодативка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.



На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Так, поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.



По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.



Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.



За сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52.



Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери противника пока уточняются.