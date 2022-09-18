Российские оккупанты убили 390 детей в Украине

390 детей погибли в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.



По официальной информации ювенальных прокуроров более 757 получили ранения разной степени тяжести.



Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Наибольшее количество пострадавших детей в Донецкой области — 395, Харьковской — 219, Киевской — 116, Николаевской — 72, Черниговской — 68, Луганской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 46, Днепропетровской — 26.



17 сентября 11-летняя девочка скончалась в больнице от травм, полученных в результате российского ракетного удара по жилому массиву в Чугуеве Харьковской области. 2-летний мальчик получил ранение в результате обстрела Константиновки Донецкой области.



«Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью», — сообщили в Офисе генпрокурора.