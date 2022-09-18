Російські окупанти вбили 390 дітей в Україні

18 вересня 2022, 11:08

Російські окупанти вбили 390 дітей в Україні

390 дітей загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів понад 757 отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільша кількість постраждалих дітей у Донецькій області – 395, Харківській – 219, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

17 вересня 11-річна дівчинка померла у лікарні від травм, отриманих внаслідок російського ракетного удару по житловому масиву у Чугуєві Харківської області. 2-річний хлопчик зазнав поранення внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області.

«Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2500 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю», — повідомили в Офісі генпрокурора.

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