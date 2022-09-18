В оккупированной Горловке под обстрел попал городской автобус, есть погибшие

Последствия обстрела Горловки. Фото из соцсетей

Сегодня в оккупированной Горловке под обстрел попал автобус, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил «мэр» города при группировке «ДНР» Иван Приходько в Тelegram.



По его информации, в результате утреннего обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова поврежден автобус маршрута №29б и погибли пять человек. Также он предварительно сообщил о пяти раненых мирных жителях.



Кроме того, при обстреле повреждены три жилых дома.



В «горадминистрации» уточнили, что пострадавшие и погибшие при обстреле жители были пассажирами автобуса №29б.

Последствия обстрела Горловки. Фото из соцсетей