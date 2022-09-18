В окупованій Горлівці під обстріл потрапив міський автобус, є загиблі

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото із соцмереж

Сьогодні в окупованій Горлівці під обстріл потрапив автобус, є загиблі та поранені мирні мешканці. Про це повідомив «мер» міста під час угруповання «ДНР» Іван Приходько у Тelegram.



За його інформацією, внаслідок ранкового обстрілу селища шахти ім. М. А. Ізотова пошкоджено автобус маршруту № 29б та загинули п'ятеро людей. Також він попередньо повідомив про п'ятьох поранених мирних жителів.



Крім того, під час обстрілу пошкоджено три житлові будинки.



У «міськадміністрації» уточнили, що постраждалі та загиблі під час обстрілу мешканці були пасажирами автобуса №29б.

Наслідки обстрілу Горлівки. Фото із соцмереж