В Кадиевке Луганской области уничтожена база российской армии — Гайдай

Ночью нанесены удары по позициям оккупантов в Кадиевке и Новоайдаре. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Кадиевке уничтожена база российской армии в местном Дворце культуры, на территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав оккупантов.

Сергей Гайдай показал последствия удара по Кадиевке.

Ранее глава Луганской ОВА сообщил, что 18 сентября ВСУ отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут, а в течение суток украинская авиация нанесла 21 удар по позициям оккупантов на Донбассе.