У Кадіївці Луганської області знищено базу російської армії — Гайдай

Вночі завдано ударів по позиціях окупантів у Кадіївці та Новоайдарі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Кадіївці знищено базу російської армії у місцевому Палаці культури, на території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад окупантів.

Сергій Гайдай показав наслідки удару по Кадіївці.

Раніше голова Луганської ОВА повідомив, що 18 вересня ЗСУ відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут, а протягом доби українська авіація завдала 21 удару по позиціях окупантів на Донбасі.