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За сутки авиация ВСУ 21 раз ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай

19 сентября 2022, 09:17

За сутки авиация ВСУ 21 раз ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай

18 сентября ВСУ отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут, а в течение суток украинская авиация нанесла 21 удар по позициям оккупантов на Донбассе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, были подтверждены удары по 16 районам сосредоточения живой силы войск РФ и их опорным пунктам, и 5 позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетными войсками и артиллерией ВСУ, как рассказал Гайдай, были обстреляны 14 объектов оккупантов, в частности, 6 пунктов управления, 3 опорных пункта, районы сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ.

«Враг совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии:

- на Краматорском направлении: Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Кривая Лука, Пискуновка, Озерное, Григоровка;
- на Бахмутском направлении: Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка, Зайцево, Николаевка, Яковлевка, Майорск», — написал глава Луганской ОВА.

Также Гайдай рассказал, что оккупанты не смогли в ими же очерченные сроки восстановить разрушенную инфраструктуру в захваченных населенных пунктах Донбасса.

«Уже почти октябрь, а населенные пункты без света и газа, кое-где с водой на первых этажах», — указал он, отметив еще, что с восстановлением жилья еще труднее. На повестке дня оккупантов, по словам Гайдая, фонд арендного жилья на Донбассе, такое решение было предложено в госдуме РФ для решения жилищного вопроса, в частности, и в Луганской области.

Сергей Гайдай также рассказал, что на Беловодщине российскими войсками был объявлен новый набор в «подразделения МВС», но оставшиеся на этих территориях жители не спешат занимать вакантные должности, По его данным, постепенно вакантными оказываются руководящие должности, но, как пишет Гайдай, «туда даже повысить некого – люди гибнут массово».

«На помощь им спешит «элита». В частности, из Тамбова выезжают 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. Зимняя экипировка отсутствует – решить этот вопрос поручено общественным организациям афганцев путем сбора денег с населения», - написал глава Луганской ОВА.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что трое мирных жителей Донецкой области погибли от российских обстрелов за сутки. 

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