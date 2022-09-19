В плену РФ около 50 женщин вышедших с территории меткомбината «Азовсталь»

В российском плену находится около 50 женщин, вышедших с территории меткомбината «Азовсталь». Об этом в интервью «Украинской правде» сообщила руководитель патронатной службы «Азова» Елена Толкачева, отметив, что две из женщин беременны.

«У нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из «Азова», вторая то ли пограничница, то ли морская пехота – я точно не знаю. Та, что не из «Азова», она уже вот-вот должна рожать. Та, что из «Азова», на четвертом месяце беременности», - заявили в патронатной службе «Азова».

Также Елена Толкачева отметила, что РФ отказывается возвращать Украине даже беременных женщин.

18 сентября «штабе терробороны «ДНР» заявили, что по временно оккупированной Еленовке Донецкой области был нанесен удар, якобы под обстрел попала колония, где содержатся украинские пленные.