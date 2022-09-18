«ДНР»: По колонии в Еленовке снова был нанесен удар

По временно оккупированной Еленовке Донецкой области был нанесен удар. Об этом сообщил «Штаб терробороны ДНР».



Отмечается, что якобы под обстрел попала колония в Оленовке, где содержатся украинские пленные.



По данным «ДНР», в результате обстрела погиб один и раненые пятеро военнопленных, содержащихся в Оленовской исправительной колонии.



Напомним, что ранее россияне заявляли, что якобы ВСУ с использованием HIMARS нанесли 29 июля удар по колонии. Тогда были убиты около 40 и ранены около 130 украинских пленных. В Генштабе ВСУ завили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.