У полоні РФ близько 50 жінок, що вийшли з території меткомбінату «Азовсталь»

У російському полоні перебуває близько 50 жінок, які вийшли з території меткомбінату «Азовсталь». Про це в інтерв'ю «Українській правді» повідомила керівник патронатної служби «Азова» Олена Толкачова, зазначивши, що дві жінки вагітні.

«У нас за домовленостями якраз після обміну важкими пораненими повинні були йти жінки. Там у нас дві вагітні жінки, одна з «Азову», друга чи то прикордонниця, чи то морська піхота – я точно не знаю. Та, що не з «Азову», вона вже от-от має народжувати. Та, що з «Азову», на четвертому місяці вагітності», - заявили в патронатній службі «Азову».

Також Олена Толкачова зазначила, що РФ відмовляється повертати Україні навіть вагітних жінок.

18 вересня «штабі тероборони «ДНР» заявили, що по тимчасово окупованій Оленівці Донецької області було завдано удару, нібито під обстріл потрапила колонія, де утримуються українські полонені.