Президент предложил ВРУ передать руководство рядом населенных пунктов Донбасса ГВА

Президент Владимир Зеленский предложил народным депутатам передать местное руководство в ряде населенных пунктов Донбасса городским военным администрациям. Соответствующий проект постановления №8054 размещен на сайте парламента.



Глава государства предлагает народным депутатам Украины наделить начальников военных администраций ряда населенных пунктов Донецкой области полномочиями местных советов и их исполнительных комитетов, а также сельских, поселковых и городских председателей.

Согласно документу, в период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники Добропольской, Мирноградской, Покровской и Селидовской городских военных администраций Донецкой области, кроме своих непосредственных обязанностей по закону «О правовом режиме военного положения», осуществляют полномочия соответствующих сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных комитетов, сельских, поселковых, городских председателей. В частности, они могут утверждать временную структуру исполнительных органов местных советов.

Предлагается президентом, чтобы аппараты сельских, поселковых, городских советов и их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных общин подчинялись начальникам военных администраций населенных пунктов Донецкой области.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов.