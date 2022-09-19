Президент запропонував ВРУ передати керівництво низкою населених пунктів Донбасу МВА

Президент Володимир Зеленський запропонував народним депутатам передати місцеве керівництво у низці населених пунктів Донбасу міським військовим адміністраціям. Відповідний проект постанови №8054 розміщено на сайті парламенту.



Глава держави пропонує народним депутатам України наділити начальників військових адміністрацій низки населених пунктів Донецької області повноваженнями місцевих рад та їх виконавчих комітетів, а також сільських, селищних та міських голів.

Згідно з документом, у період військового стану та 30 днів після його припинення або скасування начальники Добропільської, Мирноградської, Покровської та Селидівської міських військових адміністрацій Донецької області, крім своїх безпосередніх обов'язків згідно із законом «Про правовий режим військового стану», здійснюють повноваження відповідних сільських, селищ міських рад, їх виконавчих комітетів, сільських, селищних, міських голів. Зокрема вони можуть затверджувати тимчасову структуру виконавчих органів місцевих рад.

Пропонується президентом, щоби апарати сільських, селищних, міських рад та їх виконавчі комітети, інші виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковувалися начальникам військових адміністрацій населених пунктів Донецької області.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу УЄФА у звільненні полонених українських спортсменів.