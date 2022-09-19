«ЛНР» приговорила двух сотрудников ОБСЕ к 13 годам тюрьмы за «госизмену»

Дмитрий Шабанов. Фото: ЛИЦ

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Луганщины Дмитрия Шабанова, который работал в ОБСЕ к 13 годам лишения свободы по обвинению в «госизмене». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Шабанова обвиняют в том, что он якобы передавал «сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб».



Обновлено. Также «Верховный суд ЛНР» приговорил местного жителя Максима Петрова, работавшего переводчиком в луганском офисе СММ ОБСЕ, к 13 годам лишения свободы за «госизмену».

Максим Петров. Фото: ЛИЦ

Утверждается, что Петров «в соответствии с заданием своего американского куратора (из разведывательного управления Министерства обороны США) подготовил и передал последнему обобщенный материал, составляющий государственную тайну, в отношении 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР».



В «МГБ» подчеркнули, что закрытую информацию переводчик ОБСЕ якобы «добывал путем выведывания у военнослужащих Народной милиции ЛНР и наблюдения в период регулярного патрулирования линии боевого соприкосновения в составе миссии ОБСЕ».



«МГБ ЛНР» задержало двоих сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ в апреле.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.



Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.



На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.



Издание Politico выяснило, что ОБСЕ не провела эвакуацию своих сотрудников из числа граждан Украины. По данным СМИ, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ.