У «ЛНР» вимагають ініціювати «референдум» про приєднання до Росії

19 вересня 2022, 17:26

У «ЛНР» вимагають ініціювати «референдум» про приєднання до Росії

Так звана «Громадська палата ЛНР» вимагає негайно ініціювати референдум про визнання псевдореспубліки суб'єктом Російської Федерації. Про це повідомило російське «РИА Новости».

«Громадська палата ЛНР звернулася до глави республіки з ініціативою негайно провести референдум про визнання її суб'єктом Російської Федерації», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що члени «громадської палати ЛНР» пояснили свою вимогу тим, що «входження до складу Росії убезпечить республіку, відкриє нові можливості на шляху до мирного життя». Вони висловили впевненість, що жителі республіки підтримають ініціативу.

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