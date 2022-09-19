Украина раздобыла все персональные данные наемников ЧВК Вагнера

IT-армия Украины получила все персональные данные наемников Частной военной компании Вагнера, взломав ее интернет-сайт. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.



«Сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией!», — написал он.



«Все персональные данные наемников у нас! На каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание. Месть неизбежна!», — добавил министр.



Ранее владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин лично агитировал российских заключенных воевать в Украине.