Україна роздобула всі персональні дані найманців ПВК Вагнера

ІТ-армія України отримала всі персональні дані найманців Приватної військової компанії Вагнера, зламавши її інтернет-сайт. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.



«Сайт групи Вагнера, який збирає російських в'язнів для війни в Україні, зламаний IT-Армією!», — написав він.



«Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!», — додав міністр.



Раніше власник ПВК Вагнера Євген Пригожин особисто агітував російських в'язнів воювати в Україні.