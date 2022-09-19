Україна роздобула всі персональні дані найманців ПВК Вагнера

19 вересня 2022, 22:26

Україна роздобула всі персональні дані найманців ПВК Вагнера

ІТ-армія України отримала всі персональні дані найманців Приватної військової компанії Вагнера, зламавши її інтернет-сайт. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Сайт групи Вагнера, який збирає російських в'язнів для війни в Україні, зламаний IT-Армією!», — написав він.

 «Усі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає суворе покарання. Помста неминуча!», — додав міністр.

 Раніше власник ПВК Вагнера Євген Пригожин особисто агітував російських в'язнів воювати в Україні.

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