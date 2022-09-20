В Новоайдаре уничтожено 50 единиц военной техники оккупантов — Гайдай

70% находившихся в обстрелянном помещении в Сватово российских солдат погибли, а в Новоайдаре 18 сентября уничтожено 50 единиц военной техники оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника», - написал глава Луганской ОВА.



По информации Сергея Гайдая, ракетные войска и артиллерия ВСУ 19 сентября ударили по 16 объектам оккупантов. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов.

«Противник обстреливал из танков, минометов и артиллерии разных типов следующие населенные пункты:

- на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григоровка, Святогорск, Серебрянка, Сосновое, Николаевка, Богородичное;

- на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спорное, Зайцево, Яковлевка, Северск, Раздоловка, Александрополь, Розовка», - написал Гайдай.

Также в Луганской ОВА рассказали, что жители приграничных общин Луганщины, которые сотрудничают с оккупантами, пытаются любыми способами уехать в РФ, а значительная миграция наблюдается в последние дни в Троицком и Белокуракино.



Сергей Гайдай сообщил, что людям, которые сотрудничают с российскими войсками, работают в их оккупационных администрациях, не предоставлено никаких социальных гарантий, к тому же служебные контракты составлены на «непродолжительный срок». По его оценке, такие контракты могут быть расторгнуты в любой момент.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов со стороны российской армии погиб мирный житель.