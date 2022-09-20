У Новоайдарі знищено 50 одиниць військової техніки окупантів — Гайдай

70% російських солдатів, які перебували в обстріляному приміщенні в Сватовому, загинули, а в Новоайдарі 18 вересня знищено 50 одиниць військової техніки окупантів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«Протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника», - написав голова Луганської ОВА.



За інформацією Сергія Гайдая, ракетні війська та артилерія ЗСУ 19 вересня вдарили по 16 об'єктах окупантів. Зокрема, у 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також у 3 складах боєприпасів.

«Противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів по наступних населених пунктах:

- на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка, Святогірськ, Серебрянка, Соснове, Миколаївка, Богородичне;

- на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве, Яковлівка, Сіверськ, Роздолівка, Олександропіль, Розівка», – написав Гайдай.

Також у Луганській ОВА розповіли, що мешканці прикордонних громад Луганщини, які співпрацюють з окупантами, намагаються будь-якими способами виїхати в РФ, а значна міграція спостерігається останніми днями у Троїцькому та Білокуракиному.



Сергій Гайдай повідомив, що людям, які працюють у їхніх окупаційних адміністраціях, не надано жодних соціальних гарантій, до того ж службові контракти укладено на «нетривалий термін». За його оцінкою, такі контракти можуть бути розірвані будь-якої миті.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл з боку російської армії загинув мирний житель.